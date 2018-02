Les Grosses Têtes du 25 février 2018

publié le 25/02/2018 à 18:00

Chantal Ladesou connaît bien le petit nouveau Vincent Cerruti et elle l'a fait réviser avant le début de l'émission et elle lui explique tout ce qu'elle ne comprend pas durant toute l'émission, elle se fait traité de c... par Pierre Bénichou mais c'est elle qui donne la réponse à une citation alors que les autres sèchent.

Laurent Ruquier donne tout ce qu'il a dans une citation, les autres Grosses Têtes applaudissent à ses dons de comédiens et d'imitateur, c'est dire s'ils se moquent de lui.

