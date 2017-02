Les Grosses Têtes du 25 février 2017

Best of du 25/02/17

publié le 25/02/2017 à 18:01

Gérard Jugnot rencontre Jean Fi Jeanssens et ça part sur une discusion sur le traitement capilaire. Karine Le Marchand se confirme comme une spécialiste du sexe, elle n'est pas du genre à tenir la chandelle. Une histoire de canard célèbre, qui permet à Jean Fi de raconter l'histoire du caneton qu'il a adopté mais pour qui cela a mal fini. Même s'il n'y a pas grand chose à garder, elle peut s'habiller en 6 ans, Arielle Dombasle a eu un garde du corps sur un tournage. Il ne vaut mieux pas s'appeler Sandie quand on passe aux Grosses Têtes. Petit délire sur The Voice et sur le phénomène Vincent Pinel. Ces moments et bien d'autres dans ce meilleur de la semaine avec entre autres Bernard Mabille, Florian Gazan, Stéphane Plaza, Caroline Diament...