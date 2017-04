Les Grosses Têtes du 23 avril 2017

best 23/04/17

publié le 23/04/2017 à 18:01

Laurent Ruquier fait des questions faciles pour essayer que Valérie Mairesse et Jean-Fi, une charade qui n'en est pas vraiment une, mais même là ce ne sont pas eux qui répondent. "Pour réparer des ans l'irréparable ouvrage" vers célèbre est tiré d'une pièce retrouvée par Jean-Loup Chifflet, mais c'est Arielle Dombasle qui déclame telle une grande tragédienne, un extrait du texte classique. Savez-vous ce qu'est un perturbateur endocrinien, l'explication de Pierre Bénichou ne vous avancera pas plus. Et encore plein d'autres meilleurs moments de la semaine dans cette émission du samedi où l'on retrouve aussi Karine Le Marchand, Bernard Mabille, Florian Gazan...