Les Grosses Têtes du 22 octobre 2017

Best of 22/10/17

publié le 22/10/2017 à 18:00

Question sur Astèrix pour la sortie du dernier album des célèbres Gaulois, et les Grosses Têtes parlent des films. Jean Benguigui a joué Malocossis dans "Astérix et Cléopâtre" et ce nom inspire beaucoup JeanFi.

Et à propos de BD si vous voulez savoir quelles sont les BD préférées des Grosses Têtes, écoutez vous pourriez avoir des surprises.

JeanFi faite un anniversaire, sa première année aux Grosses Têtes.

L'affaire Harvey Weinstein fournie bien sûr beaucoup de matière aux Grosses Têtes, dont une question pointue sur un acteur exclu de l'académie des Oscar avant le producteur.

Isabelle Mergault a souvent envie de manger et se goinfre de viennoiseries, mais avoir envie de poisson, là c'est une première.

Tout ça et bien d'autre perles dans ce meilleur de la semaine des Grosses Têtes