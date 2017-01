Les Grosses Têtes du 22 janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier du 22 janv. 2017.

par Laurent Ruquier publié le 22/01/2017 à 18:00

La gifle d'Emmanuel Valls a bien inspiré les questions de Laurent Ruquier et les Grosses Têtes.Laurent Baffie qui réussit quand même à faire rire avec une anecdote personnelle plutôt triste. Jean-Marie Bigard qui fait son retour aux Grosses Têtes, et raconte sa rencontre avec le Pape. Caroline Diamant qui raconte des privations de son enfance . Autre histoire d'enfance, Elie Semoun était dans la même classe que le super champion de Attention à la marche. Et puis le très étonnant Philippe Croizon est au téléphone pour raconter son Dakar.