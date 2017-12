Les Grosses Têtes du 22 décembre 2017

best of 22/12/17

publié le 22/12/2017 à 18:05

Chantal Ladesou montre une nouvelle fois sa capacité à ne rien comprendre même quand c'est simple.

Laurent Ruquier essai d'exciter la rivalité entre Arielle Dombasle et Marcela Iacub mais Marecela prend ça plutôt ironiquement.

Chantal Ladesou trouve quand même des réponses ce qui étonne toujours Laurent Ruquier.

Les Grosses Têtes parlent de leurs doudous, laquelle a l'Ours Martin ? Laquelle à Sophie la Girafe ? Laquelle mettait de l'éther sur les doudous de ses enfants pour qu'ils s'endorment ?

Quand Arielle Dombasle et Christophe Dechavanne parlent de gel incapacitant cela donne une conversation surréaliste.

Tout cela et bien d'autres bons moments dans ce best de l'année des Grosses Têtes