Les Grosses Têtes du 21 octobre 2017

Best of 21/10/17

publié le 21/10/2017 à 18:00

Les Grosses Têtes ont des rapports plus ou moins normaux avec leurs animaux de compagnie. Devinez quelle grosse tête a ses deux chiens qu'il appelle Fifille et Nounoune.

Olivier de Kersauson est-il vraiment un affreux macho, pour le savoir écoutez son opinion sur les femmes qui font du bateau.

Mais l'amiral sait presque se montrer tendre quand il fait son discours d'adieux aux Grosses Têtes avant de reprendre l'avion pour la Polynésie.

Et à propos de traversée d'océans, il y a aussi une question sur Nungesser et Coli, ce qui entame un débat sur qui a traversée l'Atlantique en premier en avion.

Tout ça et bien d'autre perles dans ce meilleur de la semaine des Grosses Têtes