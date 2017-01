Les Grosses Têtes du 21 janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier du 21 janv. 2017.

par Laurent Ruquier publié le 21/01/2017 à 18:00

Encore de jolis moments à revivre avec les Grosses Têtes cette semaine, Steevy et le voley ball, Jean Fi et des films peut recommandables mais aussi avec sa mère au téléphone; une Arielle Dombasle toujours aussi étonnante dans son monde, vedette de cinéma en Ouzbekistan, Un moment de poésie avec Elie Semoun et Ari Abittan. Laurent Baffie toujours aussi cinglant et pas politiquement correct se moquant. Une anecdote trop belle pour ne pas être vraie de Gérard Jugnot sur Johnny et les Resto du Coeur, et plein d'autres délices.