Les Grosses Têtes du 19 novembre 2017

publié le 19/11/2017 à 18:00

Laurent Ruquier félicitent les Grosses Têtes pour l'augmentation du nombre d'auditeurs, Pierre Bénichou aurait une légère préférence pour que cette augmentation soit en euros.

Le mari de Chantal Ladesou devient un vrai martyre quand il est en voiture avec elle, elle le frappe en plus.

Arielle Dombasle chante I put a spell on you, mais cela n'a plus rien de rock.

Christophe Beaugrand anime Danse avec les Stars, et il confirme bien qu'Arielle Dombasle, malgré ce qu'elle claironne, a bien été éliminée.

Laurent Ruquier fait toujours avec autant de conviction son numéro de je vous fais croire que vous avez trouvé la bonne réponse, mais c'est évidemment faux.

