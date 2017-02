Les Grosses Têtes du 19 février 2017

Best of 19/02/17

publié le 19/02/2017 à 18:00

Les Grosses Têtes peuvent parler d'art, de peinture de Vermeer à Botero. Claude Sarraute nous parle des tracas de son âge avec un détachement et un humour très délicat. Arielle Dombasle reprend une chanson de Joséphine Baker mais avoue qu'elle n'a jamais fait de courses dans un supermarché. Elle fait aussi une reprise, avec Jean Fi de la Java Bleue. Et savez-vous quel grand homme, ayant oeuvré au prestige de la France, était d'origine allemande, et s'appelait en réalité Bonickhausen... Que les Romains utilisaient un aphrodisiaque très spécial... Que les Mexicains se promènent avec une valise vides dans certaines circonstances.. Que l'épouse de Sigmund Freud avait une attention très particulière pour son mari pour une chose très précise... Alors pour tout ça et pour passer de bons moments délirants avec Laurent Baffie, Isabelle Mergault, Titoff, Jean-Jacques Péroni ou Marcela Iacub, écoutez ou réécoutez les Grosses Têtes...