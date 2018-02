Les Grosses Têtes du 18 février 2018

Best of 18/02/18

Petit cour d'histoire Sainte avec les Grosses Têtes, un catéchisme qui change.

L'auditeur face aux Grosses Têtes est un professeur d'éducation civique, ce qui provoque des souvenirs de Christophe Dechavanne et une marque due à un ancien prof d'EPS.

Karine Le Marchand aime bien faire le citron avec ses jambes, pour comprendre il faut écouter, mais attention c'est un épisode assez scabreux des Grosses Têtes.

Laurent Ruquier annonce une question très difficile et pense que les Grosses Têtes ne répondront pas. Stéphane Plaza annonce qu'il est là donc pas de soucis mais dès l'annonce de la question il déclare forfait. Mais Laurent Ruquier est mauvaise langue, Bernard Mabille a trouvé la réponse.



