Les Grosses Têtes du 17 décembre 2017

best of 17/12/17

publié le 17/12/2017 à 18:00

Jean-Fi fait du cinéma, il fait une voix dans "Drôles de petites bêtes", à une lettre près relève immédiatement Karine Le Marchand.

Laurent Ruquier trouve que JeanFi et Olivier de Kersauson ont beaucoup de points communs, l'amiral n'est pas vraiment d'accord.

Cette semaine les Grosses Têtes ont calé sur une première citation, pourtant Laurent Ruquier n'a pas arrêté de donner des indices.

Titoff raconte une expérience pire de Koh Lanta et Rendez-vous en Terre Inconnue, il est monté dans la voiture de Pierre Bénichou.



Et retrouvez plein d'autres bons moments de la semaine, réécoutez ce best