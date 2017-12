Les Grosses Têtes du 16 décembre 2017

Best of 16/12/17

publié le 16/12/2017 à 18:00

Quand on cherche un fruit, c'est évidemment Isabelle Mergault qui demande si on l'éplucchhhheee.

Pierre Bénichou, c'est étonnant, est ronchon, il rouspète contre Philippe Manoeuvre à cause de Johnny Hallyday.

Quand Paris Première vient filmer les Grosses Têtes, le cameraman qui s'approche trop près d'Olivier de Kersauson se fait vite rappeler à l'ordre.

Pierre Bénichou fait de la concurrence à Jean-Marie Bigard, il se lance dans les histoires drôles pas convenables.

Le retour d'Olivier de Kersauson est toujours aussi tonitruant, toujours aussi aimable.

Pierre Bénichou charrie une auditrice qui a du répondant.

Et retrouvez plein d'autres bons moments de la semaine, réécoutez ce best