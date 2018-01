Les Grosses Têtes du 14 janvier 2018

Best of 14/01/18

L'arrivée de Gad Elmaleh dans les Grosses Têtes, poussent les autres à se surpasser et cela donne d'excellant moments très drôles mais pas d'excellentes réponses pour le plus grand bonheur des auditeurs qui se sont inscrits.

Donald Trump est devenu sympathique pour une auditrice parce qu'il lui permet de gagner un séjour à la neige.

Arielle Dombasle ne fait pas les soldes parce qu'elle pense que c'est un désir mimétique.

Et bien sûr les Grosses Têtes ont rendu hommage à France Gall mais malheureusement cela a poussé Chantal Ladesou à chanterEt retrouvez plein d'autres bons moments de la semaine, réécoutez ce best