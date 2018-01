Les Grosses Têtes du 13 janvier 2018

Best of 13/01/18

publié le 13/01/2018 à 18:00

D'après Laurent Ruquier qu'est ce que Olivier de Kersauson doit voir partout sur les mers tout autour du globe ?

Chantal Ladesou donne sa technique pour se nettoyer les oreilles. Chantal Ladesou qui se baigne à Saint-Tropez et à qui il arrive des aventures peu banales de baignade.

Le réveillon de Steevy à Lyon est vraiment passionnant, grace à Matt Le Boule

Steevy confond Coppola et Copula et Haneke avec Henquequeue ce qui lui vaut de se faire largement charrier par les autres Grosses Têtes.

Quel sportif a eu un contrôle positif verveine d'après Bernard Mabille ?

