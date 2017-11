Les Grosses Têtes du 12 novembre 2017

publié le 12/11/2017 à 18:00

Laurent Ruquier se met à donner des recettes à l'antenne et ce sont les hommes qui répondent. mais il faut dire que les femmes sont Crisitina Cordula et Caroline Diament.

Un auditeur gérontophile, ses Grosses Têtes préférées sont Pierre Bénichou et Jean-Jacques Péroni.

Si vous voulez savoir à quoi ressemble les miss en lice pour devenir la Miss France 2018 et avoir un pronostic, écoutez, Laurent Ruquier les décrit et donne son avis sur leurs chances.

Pierre Bénichou tremble-t-il d'être dénoncé comme un harceleur sexuel, pas vraiment mais il a un avis très tranché sur la question.

Steevie s'est tapé une vache, quel conseil lui donne alors Pierre Bénichou ?

Pour le savoir et retrouver plein d'autres bons moments de la semaine, réécoutez ce best...