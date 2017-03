Les Grosses Têtes du 12 mars 2017

Best of 12/03/17

publié le 12/03/2017 à 18:00

Un candidat à la Présidence de la République vient de se retirer par manque de parrainages, mais son nom aurait été un handicap à cause de l'actualité criminelle, qui est ce candidat ? On apprend que Jean Fi s'est déjà retrouvé en garde à vue. Jean-Jacques Péroni se fait charrier pour ses pulls mais il renvoie Marcela Iacub dans son coin. Pierre Bénichou montre sa culture en faisant un doublé dont une des réponse est sur une citation sur la culture. L'opération Offenbach laisse longtemps les Grosses Têtes dans la perplexité. Pour avoir les réponses à ces questions et à bien d'autres, écoutez ou réécoutez les Grosses Têtes avec Stéphane Plaza, Arielle Dombasle, Steevy Boulay, Bernard Mabille...