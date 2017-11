Les Grosses Têtes du 11 novembre 2017

publié le 11/11/2017 à 18:00

Rocker de légende Dick Rivers est célébré par les Grosses Têtes, à la manière des Grosses Têtes.

Le bébé panda fait parler, surtout Isabelle Mergault et avec sa prononciation on passe de panda à panty, ce qui allume l'intérêt de Pierre Bénichou et relance donc le débat sur les dessous féminins. On a alors droit à quelques confidences, celles de Steevie quand il s'habille en femmes et celles de PIerre Bénichou qui dès qui le peut ne met aucun dessous.

Savez vous en quoi sont faits les mentons des frères Bogdanoff d'après Laurent Ruquier ? Pour le savoir et retrouver plein d'autres bons moments de la semaine, réécoutez ce best...