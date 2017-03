Les Grosses Têtes du 11 mars 2017

Best of 11/03/17

publié le 11/03/2017 à 18:00

Comment peut-on être le vingtième et être arrivé à une sorte de consécration ? Pour le savoir écoutez les Grosses Têtes... On peut être un grand homme et avoir des moeurs qui aujourd'hui choqueraient, quel philosophe a épousé sa nièce...Isabelle Mergault arrive furibarde aux Grosses Têtes pour une histoire de parking mais heureusement Laurent Ruquier la met de bonne humeur avec la première citation de Sacha Guitry. Quelle Grosse Tête a rassemblé un cinquième d'une île dans une salle de spectacle ? Et quelle Grosse Tête roupète parce qu'il n'a pas eu d'augmentation ? Toutes ces questions et bien d'autres en écoutant ou réécoutant les Grosses avec Sophie Favier, Philippe Geluck, Elie Semoun, Pierre Bénichou....