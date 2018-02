Les Grosses Têtes du 11 février 2018

publié le 11/02/2018 à 18:00

Karine Le Marchand râle la formule un où il n'ya que des mannequins blonds sur le podium autour des champions.

Steevie regarde de drôle de trucs sur internet, un homme qiu soulève des poids avec ses c... le plus étonnant est qu'il le raconte aux Grosses Têtes.

Roselyne Bachelot se lâche vraiment, elle lance des blagues salasses sans sourciller.

Karine Le Marchand se fait charrier, puisqu'elle a le profil à être aux anniversaires de footballeur, mais non elle n'était pas à celui de Neymar.

Quand on cherche un comique actuel aux Grosses Têtes, maintenant on cite Jawad le logeur.

