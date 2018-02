Les Grosses Têtes du 10 février 2018

Best of 10/02/18

publié le 10/02/2018 à 18:00

Le nom des auditeurs étant choisi attentivement, cela donne toujours des commentaires de plus ou moins bon goût de la par des Grosses Têtes.

JeanFi toujours à la pointe des progrès sur le rajeunissement, vante une méthode qui n'est pas loin des films de vampires des années 50.

Question musicale pour Philippe Manoeuvre, réponse exacte avec la voix de Philippe Manoeuvre mais imité par Florian Gazan.

Joe Starr, nouvelle Grosse Tête, étonne en répondant à une question très pointue ce qui laissent les autres sur le c...

Et retrouvez plein d'autres bons moments de la semaine, réécoutez ce best