Les Grosses Têtes du 10 décembre 2017

Best of 10/12/17

publié le 10/12/2017 à 18:00

Les Grosses Têtes collées par une question enfantine dans tous les sens du terme.

Qu'est ce qu'Arielle Dombasle décrit comme une sorte de pneu avec des rames.

Pour souhaité l'anniversaire d'un auditeur, Chantal Ladesou fait un happy birthday style Marilyn Monroe, mais une Marilyn octogénaire et un peu saoul.

Chantal Ladesou est-elle vraiment âgée, en tout cas elle a fait la plus ancienne émission de RTL encore à l'antenne.

On cherche le bouton pour baisser le volume sur Cristina Cordula.

Pour la première de Lorant Deutsch, Arielle Dombasle donne quelques conseils et c'est comme d'habitude, lunaire.

Et retrouver plein d'autres bons moments de la semaine, réécoutez ce best