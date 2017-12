Les Grosses Têtes du 09 décembre 2017

Best of 09/12/17

publié le 09/12/2017 à 18:00

Une semaine pas comme les autres, Chantal Ladesou trouve des réponses, Lorant Deutsch arrive dans les Grosses Têtes et est rapidement un sérieux concurrent de Florian Gazan pour le titre de Grosse Tête la plus détestée par les auditeurs qui veulent gagner 300 euros.

Hommage à Jean d'Ormesson qui a quelquefois joué aux Grosses Têtes. Hommage à Johnny Hallyday avec de larges extraits de l'émission de mercredi

Arielle Dombasle récite un poème d'Apollinaire.

Et retrouver plein d'autres bons moments de la semaine, réécoutez ce best