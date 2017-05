Les Grosses Têtes du 08 mai 2017

Best of 08/05/17

publié le 08/05/2017 à 18:00

Chantal Ladessou, la nordiste de l'étape, interrompt Laurent Ruquier sur un nom de ville de sa région, mais finalement, pour rien. Steevie Boulay répond a une question pointue parce qu'il a lu un livre, comme quoi... Il y a des chiens à six pattes qui semblent être très pratiques, pour comprendre pourquoi écoutez... Cristina Cordula et Arielle Dombasle sont des fans absolues des pompiers... Quand Arielle essaie de faire des jeux de mots cela devient surréaliste... Une auditrice au téléphone a un cri du coeur quand elle se rend compte que Pierre Bénichou participe à l'émission, le Pierrot plait beaucoup, surtout quand il fait la trompette... Un best qui permet de retrouver Jean-Pierre Coffe, et on s'aperçoit que Pierre Bénichou lui en veut pare que dans son livre de souvenir Coffe ne parle pas de lui... Bien d'autres moments à découvrir ou redécouvrir dans cette émission