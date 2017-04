Les Grosses Têtes du 08 avril 2017

Le best of du samedi 8 avril 2017

publié le 08/04/2017 à 18:00

Pierre Bénichou vient d'écrire son premier livre et l'a offert à Laurent Ruquier. Mais Laurent est un peu dessus, il n'est pas très épais pour un livre qu'il a mis 40 ans à écrire. A propos de l'affiche du Festival de Cannes où une photo de Claudia Cardinale, Philippe Geluck raconte qu'il était fou amoureux de Claudia Cardinale quand il était jeune et Pierre Bénichou raconte une anecdote sur la première fois qu'il est allé l'interviewer. Jean-Marie Bigard se révèle trop sensible, il pleure en voyant une publicité. Les Grosses Têtes appellent la cabine téléphonique du village de Seillac, car le maire s'est opposé à ce qu'on la supprime. Pour faire plaisir à la nouvelle Grosse Tête, Sébastien Castro, Laurent Ruquier pose une question théâtre. Et encore plein d'autres meilleurs moments de la semaine dans cette émission du samedi où l'on retrouve aussi Karine Le Marchand, Bernard Mabille, Florian Gazan, Elie Semoun...