Les Grosses Têtes du 05 novembre 2017

Best of 05/11/17

publié le 05/11/2017 à 18:00

Contrairement à ce que dit Laurent Baffie, Annick Latour n'a rien à voir avec Ben Laden.

Quand une auditrice s'appelle Marjolaine cela fait chanter les Grosses Têtes, Pierre Bénichou une chanson de Francis Lemarque, Christophe Beaugrand une chanson de Dorothée, le fossé des générations.

Caroline Diament a bien retenu Patrick Demsey parce qu'il a joué dans Graisse Anatomie, enfin c'est ce que prétend Laurent Ruquier.

Quand on demande à JeanFi ce qu'il lit, sa réponse inattendue provoque un beau délire.

Christophe Beaugrand a un tel panel d'imitations que Laurent Ruquier pense à l'inviter tout seul. Mais Laurent Ruquier montre aussi ses talents d'imitateur, puis c'est au tour de Chantal Ladesou et de Pierre Bénichou.



Tout ça et ien d'autres bons moments dans ce meilleur de la saison des Grosses Têtes