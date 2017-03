Les Grosses Têtes du 05 mars 2017

Best of 05/03/17

publié le 05/03/2017 à 18:00

Jean-Marie Bigard raconte une histoire très délicate et Gérard Jugnot en rajoute un peu, ce qui fait dire à Arielle Dombasle qu'elle a rarement entendu plus grossier. Petit cour sur la manière de passer le permis dans différents pays.Partant d'une question sur le diminutif de Brigitte Macron, on en apprend sur les diminutifs amoureux de plusieurs Grosses Têtes. Karine Le Marchand aime bien manger la raie avec du beurre. Nicolas Bedos se croit arrivé sur Apostrophe, mais il est rassuré en voyant Bernard Mabille. Arielle Dombasle montre encore qu'elle est la reine de la mauvaise foi et elle se définie comme un animal de grande vitesse et tout terrain. Des bons moments avec aussi Franz-Olivier Giesbert, Florian Gazan, Baptiste Lecaplain...