Les Grosses Têtes du 04 novembre 2017

Best of 04/11/17

publié le 04/11/2017 à 18:00

Quand les Grosses Têtes imaginent des accidents au cours d'émissions de jeux, ça peut partir loin.

Pierre Bénichou ne manque pas une occasion de chanter même avec une question sur les poisons.

Quand on cherche un comique américain, on ne sait pas pourquoi mais Steevy donne Dave Spinoza, on ne comprend pas vraiment le cheminement de sa pensée.

Laurent Ruquier a des absences, il ne se souvient pas avoir fait du chameau avec Isabelle Mergault.

Caroline Diament dit ne pas connaître "Gabrielle" de Johnny Hallyday et ce n'est pas avec l'interprétation qu'en font les autres Grosses Têtes qu'elle va reconnaître le morceau.

Tout ça et ien d'autres bons moments dans ce meilleur de la saison des Grosses Têtes