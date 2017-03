Les Grosses Têtes du 04 mars 2017

Best of 04/03/17

publié le 04/03/2017 à 18:00

Philippe Geluck a une version originale sur l'origine des bateaux Mouches et Arielle Dombasle a de drôles de questions sur Philippe Croizon. Savez-vous pourquoi on élève des moutons ? Un des rares moments de poésie des Grosses Têtes. Suivez le conseil de Jean-Marie Bigard, pour sauver un arbre, mangez un castor. Et cette semaine c'était l'anniversaire de Laurent Ruquier, les auditeurs n'oublient pas de lui souhaiter. Nicolas Bedos et Doria Tillier étaient des Grosses Têtes exceptionnelles à l'occasion de la sortie de leur film. Un petit exposé sur la jeunesse malheureuse de Caroline Diament. Cristina Cordula prend des cours de chant, Laurent Ruquier en conclut qu'elle va sortir un 45 tours, ce qui provoque quelques réflexions sur sa modernité. Et plein d'autres moments avec Pierre Bénichou, Bernard Mabille, Karine Le Marchand, Jean-Jacques Péroni...