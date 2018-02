Les Grosses Têtes du 04 février 2018

Best of 04/02/18

publié le 04/02/2018 à 18:00

Steevy se fait souffler une réponse par Titoff, il est furieux et menace de partir.

Pour l'auditrice face aux Grosses Têtes, ce sont les Grandes Manoeuvres, elle se retrouve avec trois Philippe Manoeuvre pour le pris d'un, avec Christophe Beaugrand et Florian Gazan

Laurent Ruquier s'amuse encore à poser une question tirée du livres des frères Bogdanoff en présence de l'un des deux frères. Bien sûr il ne répond pas, et il se justifie en disant que c'est sur la partie que l'autre a traité.Et retrouvez plein d'autres bons moments de la semaine, réécoutez ce best