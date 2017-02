Les Grosses Têtes du 04 février 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier du 04 févr. 2017.

> Best of 04/02/17 Crédit Média : Laurent Ruquier Télécharger

par Laurent Ruquier publié le 04/02/2017 à 18:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Quel politique a récemment dit qu'il n'était pas le coup d'un soir ? Qu'est-ce que PIerrette Le Pen avait emporté d'après l'auteur du livre "Dans l'enfer de Montretout" ? Quels souvenirs de la Classe, Frabrice et Jean-Marie Bigard évoquent-ils ensembles ? Pourquoi Madame Guérin a-t-elle touché une pension de cinq cents francs entre 1811 et 1828 ? Qui sont blinky, clyde, pinky et inky ? Toutes ces questions et bien d'autres auxquelles répondent Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Florain Gazan, Jeanfi, Laurent Baffie et les autres Grosses Têtes dans les meilleurs moments de cette semaine.