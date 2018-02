Les Grosses Têtes du 03 février 2018

Best of 03/02/18

publié le 03/02/2018 à 18:00

Question sur une ancienne candidate de Secret Story et ça dérive sur les souvenirs de Christophe Beaugrand et par ricochet sur les attributs mammaires de Valérie Mairesse.

Chaque Grosse Tête a son rôle, de l'une d'elle Laurent Ruquier qu'il n'est pas là pour donner des bonnes réponses mais pour mettre l'ambiance, ce que JeanFi résume en "T'es un petit soleil dans notre coeur, mais t'es con". Essayez de devinez de qui il s'agit.

Et retrouvez plein d'autres bons moments de la semaine, réécoutez ce best