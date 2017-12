Les Grosses Têtes du 03 décembre 2017

Best of 03/12/17

publié le 03/12/2017 à 18:00

Pour JeanFi beaucoup de choses sont propices aux rencontres, même le Train Bleu, pour Bernard Mabille ça sent les pieds.

Quelle Grosse Tête était surnommé Oran Mécanique quand il faisait du catch ?

Quand on fait les Grosses Têtes il vaut mieux ne pas arriver en retard, Christophe Dechavanne est bien payé pour le savoir.

Quand Cristina Cordula et Isabelle Mergault se lance des vacheries, c'est feutré mais féroce.

Quand Isabelle Mergault donne deux bonnes réponses de suite, Gérard Jugnot soupçonne un trucage.

