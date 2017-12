Les Grosses Têtes du 02 décembre 2017

Best of 02/12/17

publié le 02/12/2017 à 18:00

Tournante chez les baleines selon Laurent Baffie.

Et Bernard Mabille apprend que son surnom c'est .... et cela donne quelques développements savoureux.

Laurent Ruquier donne la liste des participants de la tournée Age Tendre produite par Christophe Dechavanne, et à chaque nom Philippe Manoeuvre donne son avis.

Laurent Ruquier cible spécialement les questions pour que JeanFi réponde enfin à une question, et... ça marche.Roselyne Bachelot a un faible pour Bernard Mabille parce qu'elle aime bien les moelleux.

