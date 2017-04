Les Grosses Têtes du 02 avril 2017

Best of 02/04/17

publié le 02/04/2017 à 18:00

Quel vêtement revient à la mode et rappelle le titre d'un roman de Jean Dutourd ? Florain Gazan vient de s'en acheter un, et Arielle Dombasle va peut-être s'y mettre. Laurent Ruquier essaye de favoriser JeanFi Janssens en posant une question de géographie. On apprend qu'il a voyagé partout sauf en Australie. Mais finalement il ne répondra pas à la question, ni les autres Grosses Têtes d'ailleurs. Laurent Ruquier réussit a donné la réponse à la question qu'il n'a pas encore posé. Steevy donne des nouvelles de Loana pour laquelle il a beaucoup d'affection etc. Cristina Cordula donne vingt sur vingt à la tenue de Chantal Ladessou, costume de veuve d'après Laurent Ruquier. Malheureusement Chantal chante encore une fois dans l'émission. On apprend que bientôt les Grosses Têtes vont aller fêter les 90 ans de Claude Sarraute à Londres. Et encore plein d'autres meilleurs moments de la semaine dans cette émission du dimanche où l'on retrouve aussi Karine Le Marchand, Bernard Mabille, Florian Gazan, Elie Semoun...