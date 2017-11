Les Grosses Têtes du 01 novembre 2017

publié le 01/11/2017 à 18:05

Arielle Dombasle buveuse de thé donne tout l'historique de son thé? Pierre Palmade comprend vite qu'elle donne des réponses à des questions que l'on ne pose pas.

Rencontre entre Isabelle Mergault et JeanFi pour qui elle est comme une fée.

JeanFi répond aux questions des Grosses Têtes sur la sécurité en avion et cela donne quelques drôles de questions et drôles de réponses.

Saviez-vous qu'il existe une chanson sur le biniou, vous non, mais Pierre Bénichou oui et il se sent obligé de l'interpréter.

Pourquoi Gérard Jugnot s'est-il rasé la moustache quand il est allé tourné au Portugal ?Ecoutez et vous le découvrirez, et en plus vous passerez un bon moment en écoutant ce meilleur des Grosses Têtes