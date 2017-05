Les Grosses Têtes du 01 mai 2017

publié le 01/05/2017 à 18:00

Isabelle Mergault aimerait bien avoir un singe et sa dégénère, entre Florian Gazan et Marcela Iacub, mais Mergault se venge de Marcela. Un best du 1er mai qui permet de retrouver Jean-Pierre Coffe. Danièle Evenou a assister à la première des Grosses Têtes mais c'est Laurent Ruquier qui l'a fait participer pour la première fois. Steevy Boulay trouve la réponse à une question à connotation sexuelle, et bien sûr ça dégénère. Qui boit le plus en Europe, l'auditrice au téléphone gagne, mais bien aidée par les Grosses Têtes. Puis intervient un débat sur l'alcool où l'on apprend qu'Arielle Dombasle adore les gens ivres, ce qui laisse de belles perspectives à Jean-Jacques Peroni. Et bien d'autres bons momens dans ce best spécial 1er mai...