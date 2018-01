Les Grosses Têtes du 01 janvier 2018

Best of 01/01/18

publié le 01/01/2018 à 18:05

Marcela Iacub ne sait pas faire à manger mais elle compense quand elle a des invités.

Steevy essaie de donner sa recette du tiramisu, interrompu par Pierre Bénichou il n'est pas très aimable avec lui.

Petit tour des gares préférées des Grosses Têtes., généralement celles qui les mènent à leurs régions, saut pour Cristina Cordula, et pour cause, et pour Bernard Mabille qui préfère la Cou Gare.

Souvent Arielle Dombasle donne des réponses à des questions que l'on ne pose pas, mais il lui arrive parfois de donner des bonnes réponses même quand elle prend des médicaments qui lui perturbe un peu le jugement.

Tout cela et bien d'autres bons moments dans ce best de l'année des Grosses Têtes