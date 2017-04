Les Grosses Têtes du 01 avril 2017

Best of 01/04/17

publié le 01/04/2017 à 18:00

Reginald fête ses 70 ans, et il a eu un prix de l'Académie Royale de Musique à 11 ans, les Grosses Têtes ont mis plus de 2 minutes pour trouver le nom de cette star, et vous en combien de temps trouvez vous de qui il s'agit ? Mais attention cela déclenche des envies de chanter chez Chantal Ladessou, ne touchez pas au réglage de votre poste de radio, cela vient d'elle. Puis les Grosses Têtes font des commentaires sur la nouvelle émission de Christophe Dechavanne à la télévision, mais cela déborde avec Pierre Bénichou qui rouspète sur l'émission des Maisons d'hôtes, qu'Arielle Dombasle semble suivre attentivement. Jean-Jacques Péroni peut encore montrer sa culture avec une question sur Rimbaud et Pierre Bénichou peut déclamer quelques vers, ce qui provoque une expression d'admiration de la part de JeanFi Janssens. Et encore plein d'autres meilleurs moments de la semaine dans cette émission du samedi où l'on retrouve aussi Karine Le Marchand, Bernard Mabille, Florian Gazan, Elie Semoun...