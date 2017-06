Les Grosses Têtes aux frontières du réel

publié le 15/06/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête de retour dans le Grand Studio car il revient toujours à bon port.

… Olivier de Kersauson



Une Grosse Tête qui attendait depuis des mois et des mois le retour de son marin préféré.

…Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui ne fait pas de vague mais qui est un océan de charme.

… Sophie Davant



Une Grosse Tête qui ne connait qu'une seule tempête, c'est celle de Shakespeare.

… Gérard Jugnot



Une Grosse Tête qui a toujours sa bouée sur lui.

… Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui descend dans sa cave quand il veut faire de la plongée en bouteille.

… Jean-Jacques Peroni



Olivier De Kersauson dans Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier



