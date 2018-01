Les Grosses Têtes à l'heure mexicaine

publié le 04/01/2018 à 18:00

Une Grosse Tête qui est née aux Etats-Unis et qui pourrait être la 51 étoile du drapeau américain.

… Arielle Dombasle



Une Grosse Tête qui a la tête au Nord aussi bien quand il dort que quand il est réveillé.

…JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui grâce à tous les ratés de la SNCF a réussi à avoir ses trains.

… Titoff



Une Grosse Tête pour qui faire mieux qu'en 2017 c'est carrément répondre aux questions que je ne pose pas.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui ne trouve aucune qualité aux autres puisque c'est lui qui les a toutes.

… Pierre Bénichou



Une Grosse Tête pour qui 2018 c'est l'année de la cuite.

… Jean-Jacques Peroni

