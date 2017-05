Les Grosses Têtes à Carcassonne le 28 juin

publié le 31/05/2017 à 16:28

Après la Cité de l'espace de Toulouse en mars, Les Grosses Têtes s’apprêtent à investir un nouveau lieu pour présenter l'émission culte de RTL.

Cette fois, Les Grosses Têtes vous donnent rendez-vous dans l'Aude et plus précisément à Carcassonne.

Mercredi 28 juin, Laurent Ruquier, Jeanfi Janssens, Elie Semoun, Isabelle Mergault, Steevy Boulay, Bernard Mabille et Caroline Diament seront au Théâtre Jean-Deschamps à 21h30 pour une émission exceptionnelle devant 3000 personnes.

Une émission à retrouver en replay sur rtl.fr le vendredi 30 juin à partir de 18h00.

Vous pouvez quand même tenter votre chance pour assister à cette émission en gagnant les dernières places.

Pour cela, participez à notre tirage au sort. Bonne chance à tous !



Le Théâtre Jean Deschamps de Carcassonne Crédit : ©JRVilledeCarcassonne