publié le 30/06/2017 à 18:00



La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui va pouvoir nous parler Occitan avec l'accent ch'ti.

… JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui au Moyen-âge aurait plutôt été fou du roi que preux chevalier.

… Elie Semoun



Une Grosse Tête qui peut emballer la cité de Carcassonne façon Cristo avec une de ses culottes.

… Caroline Diament



Une Grosse Tête qui adore le cassoulet parce que c’est plus facile à dire que « Choucroute ».

…Isabelle Mergault



Une Grosse Tête passionné d'histoire qui vous dira qu'en 1111 c'est l'invasion des Uns.

… Steevy Boulay



Une Grosse Tête qu'on a interdit de cassoulet pour éviter qu'il fissure les murailles.

… Bernard Mabille

Les Grosses Têtes à Carcassonne Crédit : Kervin Portelli

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !