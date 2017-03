Les grands aventuriers de la Curiosité

et Caroline Dangles

publié le 08/03/2017 à 10:25

A l'occasion du salon de la plongée, on vous emmène nager au milieu des cachalots, ces géants des mers aux facultés incroyables. Saviez-vous par exemple qu'ils communiquent entre eux et qu'ils ne parlent pas la même langue en fonction de l'océan où ils vivent ?!

François Sarano, plongeur, ancien directeur scientifique des missions Calypso, avec le commandant Cousteau, nous fait découvrir les cachalot...

François Sarano sera sur le Salon International de la Plongée sous-marine du 6 au 9 janvier 2017 Porte de Versailles avec son association Longitude 181 à la rencontre du public et une conférénce sur les Cachalots de l'Ile Maurice le samedi 7 janvier à 15h00 sur l'espace conférence du Salon

Seriez-vous prêt à dévorer votre camarade ou à vous couper le bras avec un canif pour survivre ?

Certains l'ont fait pour échapper à la mort dans les conditions les plus extrêmes … Ces destins vous sont racontés par l'aventurier, écrivain, photographe Eric Milet.

Eric Milet est l'auteur de Survivre : témoignages publié chez Omnibus

Survivre

