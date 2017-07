Best of 11.07.17

Elie Semoun pensait se présenter aux élections mais il demandait deux secondes pour écrire son programme. Titoff écrit le nom des autres Grosses Têtes sur un papier parce qu'elles ne sont pas assez connues pour qu'il s'en souvienne. Cristina Cordula parlent fort, d'après Florian Gazan c'est parce que Cristina est sourde. Encore une fois Jean-Jacques Péroni fait parler de lui avec ses chemises, il est soutenu par Steevy Boulay parce que ce n'est pas courant qu'un vieux monsieur porte des chemises pareils et que ça casse les codes. Chantal Ladesou a quelquefois du mal à connecter tous ses neurones, Laurent Ruquier demande de trouver le nom de quelqu'un et elle pense qu'il s'agit d'un anonyme.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Cristina Cordula au coeur des discussions Crédit : dailymotion