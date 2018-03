publié le 28/09/2016 à 10:11

Auteurs de nombreux best-sellers de vulgarisation scientifique, les frères Bogdanov publient aujourd'hui Le Livre des merveilles technologiques. Cette bible de la vie quotidienne du futur, nous guide vers un continent inconnu et aborde les nouvelles technologies sous l'angle novateur du merveilleux. En associant des images surprenantes à une présentation scientifique accessible au plus large public, Igor et Grichka nous proposent un livre ludique et rigoureux.



Transports, urbanisme, communication, santé, vie quotidienne ou encore énergie, les 300 objets fascinants présentés dans cet ouvrage couvrent tous les domaines qui régissent notre société : certains existent déjà, d'autres pas encore mais ils vous seront accessibles pour 60% dans les deux ans et pour 80% d'ici 2020.

Cet humanoïde agent de sécurité ou cet autre, promeneur canin, ce robot concepteur 4D capable de façonner la vertèbre qui permettra à un enfant de remarcher, autant de chefs-d’œuvre de l'esprit humain et d'exploits de la science appliquée, fruits de grandes découvertes scientifiques, conçus par des chercheurs de tous horizons, japonais, américains, mais aussi iraniens ou français.



"Le livre des merveilles technologiques" des frères Bogdanov

Le livre des merveilles technologiques de Igor et Grichka Bogdanov, aux éditions Flammarion.

