Les derniers spécimens et fêtes royales dans la Curiosité

publié le 19/02/2017 à 12:00

La Curiosité Est Un Vilain Défaut accompagne aussi vos week-ends !

Retrouvez Sidonie Bonnec et Thomas Hugues le samedi et le dimanche de 14h à 15h.



Ce sont les derniers de leur genre et à ce titre on en parle peu… Qui sont ces « derniers » ? Un homme s’est passionné pour eux, Bruno Léandri écrivain et humoriste, il nous raconte ce soir le dernier magnétoscope, la dernière 2CV ou encore le dernier bourreau.

Bruno Léandri est l'auteur du livre Les derniers aux éditions Taillandier.

Imaginez que vous arrivez dans la cour d’honneur du château de Versailles, vous êtes invités personnellement par le Roi, Louis XIV et vous allez vivre l’une des fêtes les plus folles de son règne…c’est ce que l’on vous propose grâce à l’historien Fabrice Conan.

Fabrice Conan est l'auteur du livre Plaisirs enchantés de Louis XIV, et autres fêtes inoubliables de l’Histoire paru aux éditions Prisma.

