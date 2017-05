Les coulisses de l'Assemblée Nationale dans la Curiosité

publié le 30/05/2017 à 18:00

Les fous d'Histoire

Ils sont de plus en plus nombreux en France, des passionnés d'histoire qui n'hésitent pas à se déguiser pour reconstituer une bataille, à consacrer tout leur temps libre à reconstruire un château du XIIIème siècle, à partager le récit d'une grande bataille sur Internet. Qu'ils soient reconstitueurs, collectionneurs ou youtubers, ils font vivre l'Histoire.

On découvre ces fous d'Histoire avec nos invités, Guillaume Malaurie, directeur éditorial adjoint du magazine Historia et Benjamin Brillaud, fondateur de la chaine Nota Bene, sur Youtube.

Les voyages d'une globe-croqueuse

Stéphanie Ledoux voyage à travers le monde avec son carnet de dessin, elle croque les visages de ceux qu’elle rencontre en Birmanie, Ethiopie, Namibie, en Papouasie. C’est un voyage lent et patient que Stéphanie Ledoux, globe-croqueuse, nous fait découvrir au fil de ses crayons.

Les coulisses de l'Assemblée Nationale

Le 11 juin prochain, on élira nos 577 députés mais une fois élus, que font-ils dans cette ruche ? Qu’est l’Assemblée nationale ? Chaque année à l’Assemblée nationale combien de lois sont adoptées ? Combien d’heures de débats ont lieu dans l’hémicycle ? Combien de questions posées au Gouvernement ?

Cette visite des coulisses de l’Assemblée Nationale nous est proposée par Hélène Bekmezian, chef adjointe du monde.fr.

