La taxe foncière et la taxe d’habitation arrivent…et comme chaque fois qu’il faut payer des impôts, alors certains Franciliens poussent la porte du Crédit Municipal de Paris...une institution parisienne qui existe depuis près de 4 siècles, on y dépose des vètements, des bijoux, des objets en gage, en espérant les reprendre quand les finances iront mieux.

Vous ne connaissez pas forcément leurs noms, mais vous connaissez leurs voix. Des comédiens qui doublent les acteurs étrangers, et que l'on retrouve aussi dans notre quotidien, dans les pubs, ou à la radio… On vous raconte leur histoire avec Virginie Bodin, l'une des voix de RTL, mais aussi de nombreuses pubs ou bandes annonces, notamment sur TF1 et Alain Dorval, la voix de Sylvester Stallone.

article

7787491443

Les coulisses de... la Curiosité

Les coulisses de... la Curiosité

Il y a ce que l'on voit et ce qui se cache derrière... Dans la Curiosité, on se faufile en coulisses. On vous emmène derrière le rideau, dans les cuisines, les réserves, les vestiaires et l'antichambre de lieux tenus secrets, de grandes institutions ou d’événements importants.

http://www.rtl.fr/culture/medias-people/les-coulisses-de-7787491443

https://media.rtl.fr/cache/5cBUd-3iDmdiN6YnZi6GJg/330v220-2/online/image/2013/1018/7765740741_coulisses.jpg