Les conseils de lecture de Jeanfi Janssens

publié le 13/06/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête chercheuse au CNRS et trouveuse aux Grosses Têtes.

…Marcela Iacub



Une Grosse Tête qui se vengera cet été tous les matins sur RTL puisque c'est elle qui posera des questions.

…Caroline Diament



Une Grosse Tête qui était steward en business mais qu'ait plutôt en "éco" sur les bonnes réponses.

… Jean-Fi Janssens



Une Grosse Tête qui avec la fin de la saison de football va pouvoir reparler à sa fiancée.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui a deux « F » dans son nom et parfois trop de « Q » dans ses réponses.

… Laurent Baffie



Une Grosse Tête qu'on écoute à la radio, qu'on regarde à la télé et qu'on emprunte à la bibliothèque.

… Yann Moix



Jeanfi Janssens dans Les Grosses Têtes Crédit : SIPA Presse pour RTL



Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !